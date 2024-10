Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

HUMANIDADE DESUNIDA

Data estelar: Mercúrio e Urano em oposição.

Desenvolver a consciência grupal é imperioso, é a única saída que temos para contra-arrestar a fome de poder dos autocratas que, bem armados e se sentindo protegidos, já que os que poderiam lhes fazer contraponto atuam com postura tímida e desunida, não sentem a obrigação de medir as consequências trágicas de suas imposições tirânicas.

Por que não nos é natural o desenvolvimento da consciência grupal? Por que nos atraem mais as divisões e confrontos do que a união em torno do bem-estar geral da humanidade? Várias são as razões e todas elas convergem no mesmo ponto: o egoísmo brutal.

Se reabrissem o Coliseu, seria um sucesso de bilheteria, porque nossa humanidade se apaixona mais pela destruição selvagem e brutal, do que se dedicar a criar laços de solidariedade e cooperação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Com um pouco de organização, até as ideias mais malucas poderão ser praticadas. Porém, agora é um momento em que ordem e planejamento são condições essenciais para que tudo dê minimamente certo e você não se frustre.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As alternativas são variadas e múltiplas, portanto, evite se fechar em suas opiniões e pretensões, porque muito provavelmente essa teimosia resultaria em que tudo saísse errado. É hora de tentar alternativas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dizem que nada se perde, que tudo se transforma, mas acontece que algumas coisas apodrecem nessa dinâmica também. É importante se dedicar a fazer escolhas sábias nesta parte do caminho, para evitar o desperdício.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aceitar as diferenças seria suficiente, mas apesar da simplicidade da solução, raramente as pessoas que discordam entre si se dispõem a algo assim. Porém, chega uma hora em que isso se torna imprescindível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É sábio aceitar as mudanças, mesmo que ainda você não consiga se adaptar completamente a elas. Melhor você se mimetizar no cenário atual e, na qualidade de agente secreto, ir vendo o que possa ser feito. Com discrição.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pensar, todo mundo é capaz de pensar, porém, pensar bem exige treinamento, requer que haja profundidade nos questionamentos e reflexões, para emergir do processo com a alma esclarecida sobre o que seja melhor fazer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada tão grave assim resultará de você cometer um ou vários erros, ao contrário, você ganhará experiência, e se mantiver presença de espírito, brincando com os acontecimentos, também se divertirá. É tudo possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Algumas manobras deverão ser feitas espontaneamente, de forma improvisada, e provavelmente darão certo, porém, as manobras mais importantes precisam ser pautadas no devido planejamento. Você anda planejando?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de você não estar de posse de todas as informações que precisaria para fazer escolhas sábias, ainda assim vai dar para fazer muita coisa. Só não pretenda dar conta de tudo ao mesmo tempo, isso não seria bom.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que você não goste das pessoas com que precisa compartilhar esta parte do caminho, seria sábio ouvir o que elas têm a dizer, nem que seja para você reconhecer o que precisa ser rejeitado. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que antes perturbava e sua alma não conseguia encaixar em lugar algum, começa agora a se tornar um pouco mais pertinente. Isso vai aliviar muito sua alma, e liberar para se dedicar a outras coisas melhores.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se a realidade atual não é de seu agrado e, ao mesmo tempo, ao se projetar ao futuro há visões que agradam e estimulam, então chegou a hora de iniciar um meticuloso processo de planejamento, para que o futuro aconteça.