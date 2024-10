Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

UMA ÚNICA SALVAÇÃO

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono.

No invisível intelecto de nossa humanidade são idealizadas todo tipo de maldições o tempo inteiro, porque nos acostumamos ao convencimento de que deva haver um inimigo que precisamos destruir, alguém que seja o culpado por não conseguirmos realizar nossas pretensões.

A dinâmica das adversidades, na qual confabulamos as maldições que sirvam para sua destruição, nos esquecemos de que nós, também, representamos a adversidade para alguém, mesmo que convencidos de estarmos do lado certo da história e de que não fazemos intencionalmente nada de mal a ninguém.

Se os culpados são os imigrantes, os fascistas, os comunistas, as mulheres, os homens, os não-binários ou o raio que o parta, tudo serve para que continuemos ignorando que nunca haverá salvação de um grupo em detrimento do outro. A única salvação humana é a de todos os humanos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça algumas experiências para verificar se os seus planos estão bem elaborados, ou se ainda seria necessário passar em revista tudo. Demoras não são necessariamente negativas, são também oportunidades de aperfeiçoamento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As opiniões e dicas que você recebeu podem não ter sido nada do que esperava, mas ao mesmo tempo serviram para abrir seus olhos a uma realidade que antes passava despercebida. Melhor assim, é hora de ser realista.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Continue firme nos seus esforços, mas ciente de que a qualquer momento você precisará mudar o rumo de tudo, se adaptando aos acontecimentos da melhor maneira possível. Nada se perde, tudo se transforma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De conversa em conversa, as pessoas vão se entendendo, mesmo que ninguém dê o braço a torcer e mude seu posicionamento. O entendimento entre as pessoas não obriga nenhuma delas a concordar, mas a aceitar as diferenças.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Repetir o que tenha dado certo no passado é uma grande tentação nesta parte do caminho, na qual você não precisa cair. Se a sua alma sentir má disposição, se dedique a consertar isso antes de qualquer outra coisa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os encontros que acontecem sem prévio aviso, através de coincidências, são fruto da linguagem com que o misterioso destino se expressa. Caberá a você decifrar o enigma dessas coincidências significativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor você observar bem o que acontece para não correr o risco de cair em algum golpe. Talvez nada demais nem de menos aconteça, mas com certeza há gente muito mal intencionada circulando à solta por aí. Observe.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Há tempo e lugar para tudo e para todos, nesta parte do caminho você precisa aceitar a presença de pessoas que, em outras épocas, você teria afastado sumariamente. Este é um momento diferente dos que você conhece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Considere o seguinte, você não está de posse de todas as informações que precisaria para fazer escolhas sábias. Portanto, é melhor você atuar de forma pontual, sem pretender consertar tudo de uma vez só. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apresente suas ideias com firmeza e vigor e se prepare para que sua alma seja questionada e contrariada, e que essa preparação sirva para você não perder o fio da meada, mas constatar que está no bom caminho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem tudo é mágico, há questões que são burocráticas mesmo, bem longe da magia que sua alma gostaria de experimentar. Porém, a realidade é feita de uma mistura desses polos opostos, que precisam ser equilibrados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Infelizmente, o poder mental não é suficiente para que as visões se precipitem e transformem magicamente em obras consumadas. Procure aceitar as leis da vida e agir de acordo com elas, em vez de se enredar em fantasias.