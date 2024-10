Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

CONSCIÊNCIA GRUPAL

Data estelar: Marte e Netuno em trígono, Vênus e Saturno em quadratura.

Saúde, bem-estar, prosperidade, evolução e salvação, nenhum ser humano pode garantir essas condições isoladamente, porque como se poderia ser saudável se a sociedade está doente? Como poderia haver bem-estar e prosperidade individual num cenário mundial em que a pobreza aumenta a cada dia? E como uma pessoa poderia evoluir e se salvar das tragédias enquanto a civilização vive sua autodestruição?

A nenhum ser humano, por mais excepcional que seja, é facultado salvar-se ou sequer perder-se de forma isolada do resto das pessoas e dos vínculos que desenvolve, somos todos muito mais grupais do que conseguimos aceitar, porque ainda vivemos a ilusão de que a vida humana aqui na Terra é uma experiência individual ao passo que tudo nos pressiona para desenvolvermos a consciência grupal.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não entender direito o que acontece não deixa você numa posição frágil, ao contrário, por você não entender encontrará a oportunidade de ampliar seu conhecimento e, assim, obter domínio sobre o que está em andamento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Melhor você não se martirizar exageradamente com os obstáculos e impedimentos, mas tentar enxergar essas condições como o efeito da mão misteriosa do destino, que protege de tal forma, que às vezes parece castigo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As discórdias não acontecem como produto de algo que não possa ser solucionado, apenas são fruto de posturas que desconsideram o bem do grupo. Continue você batendo na tecla de seus ideais e siga em frente. Nada mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Difícil é apenas o que ainda você não treinou o suficiente, e o campo de treinamento é a prática. Portanto, se dispa de qualquer tipo de pudor e timidez, e continue em frente tentando fazer dar certo o que pretende.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não poder fazer as coisas do seu jeito não é o fim do mundo, isso é algo que você precisa ter em mente a cada dia da vida, porque em muitos casos as contrariedades se mostram, depois, como o melhor que poderia ter acontecido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite tentar repetir o que tenha dado certo sempre, procure se renovar nesta parte do caminho, porque não apenas você se divertirá mais desse jeito quanto, também, obterá resultados muito melhores. Em frente com isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os desentendimentos precisam ser relevados, porque não têm tanta importância, inclusive porque também há coisas mais interessantes acontecendo, que podem ser aproveitadas por você para dar impulso às suas pretensões.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Tomar partido é delicado, porque nesta parte do caminho você não tem como saber direito o que vai acontecer e, portanto, a quem apoiar incondicionalmente. Melhor continuar observando com atenção o andar da carruagem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O fato de você ter de adiar o que pretenderia fazer não é o fim do mundo. Qualquer demora se mostrará positiva neste momento, porque você ganhará tempo para aperfeiçoar o que, agora, seria feito de forma estabanada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de você desconfiar de algo errado em andamento, a dinâmica de relacionamentos continua sendo bastante positiva e isso compensa o pressentimento que, com certeza, acabará se mostrando fantasioso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é quando se torna necessário você contrariar a vontade das pessoas que acompanham você nesta parte do caminho, e se dedicar a fazer tudo de acordo com sua vontade, doa a quem doer. Será que vai doer muito?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As limitações são compensadas com a imaginação, e isso não significa uma tentativa de fugir da realidade, mas a legítima dinâmica de como as coisas funcionam de acordo com as leis da Vida. Sempre em equilíbrio.