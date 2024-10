Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

OS NÃO PENSADORES

Data estelar: Vênus e Saturno em trígono

Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem não é algo comum, já que, se por um lado a mente funciona por inércia, parecendo que os pensamentos se pensam sozinhos, pelo outro, despertar o ser interior capaz de assumir a autoria e direcionamento dos pensamentos requer treinamento constante e uma poderosa vontade para vencer a inércia.

Como resultado, temos hoje em dia bilhões de seres humanos que por não se tomarem o trabalho de fortalecer o pensador interior se entregam inertes ao que outras pessoas semeiam nas redes sociais na forma de ideias, não necessariamente certas, na maior parte dos casos equivocadas, e o que é pior, aí sim, há os que aprenderam a manipular os preguiçosos e inertes para que, incapazes de pensar por si mesmos, se entreguem ao caos que esses manipuladores pretendem impor.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É difícil manter o rumo pretendido nesta parte do caminho, porém, assim se apresenta a você a oportunidade de depositar um voto de confiança na vida, que sugere que por trás do caos há uma ordem muito bem estabelecida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Difícil é tudo que você precisar fazer sem ajuda de ninguém, porque nesta parte do caminho há de haver colaboração, e se as pessoas resistirem e continuarem pensando apenas em si mesmas, pior para todos os envolvidos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tentador pisar no acelerador e seguir em frente com seus impulsos, porém, há regras e procedimentos que, nesta parte do caminho, seria melhor respeitar e seguir à risca, para evitar efeitos colaterais nocivos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os problemas antigos estarão sempre por aí, você não precisa os tratar com saudade, como se algo importante faltasse quando não atazanam sua alma. Procure se projetar ao futuro ideal com total liberdade neste momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite se complicar pretendendo explicar o que, na prática, não precisa de explicação, apenas de acompanhamento. Use menos a mente e mais o coração nesta parte do caminho, assim você evitará estresses desnecessários.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A insegurança que dá ver que tudo se descontrola não durará muito tempo nem tampouco vai afetar negativamente seus planos. Procure calar a boca da insegurança, ou deixar ela falando sozinha. Você, siga em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em vez de você se apressar a tomar as medidas pertinentes, respire fundo e dê tempo ao tempo, que não precisa ser muito longo, apenas alguns instantes para que as coisas sigam seu curso natural, onde o esforço é desnecessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Está tudo certo, desde que você contenha seus impulsos e se dedique a fazer tudo dentro das regras e dos combinados, a despeito de haver pessoas que cruzam as linhas da decência e de tudo que prometeram anteriormente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agir de uma forma contrária ao que sua vida interior pressente seria uma ousadia que, com certeza, não traria resultados positivos e nem sequer brindaria com a satisfação de você se ver impondo sua vontade. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você poderia agir de acordo com seu conhecimento e força, porém, este é um momento de congregação, e valeria a pena você experimentar outro tipo de ação, mesmo que não seja tão eficiente quanto a sua.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Melhor você não se complicar exageradamente nesta parte do caminho, porém, manter tudo dentro do seu alcance, dentro do que possa ser feito sem esforços exagerados nem investimentos além do bom senso. Melhor assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há horas em que mesmo dando tudo errado os resultados são positivos. A vida é muito louca, você já deveria saber disso pela própria experiência, e assim parar de buscar coerência e homogeneidade em tudo. Isso não.