Idosa de 70 anos morre em acidente na BR-364; veículo capotou várias vezes

A idosa Maria de Soares de Moraes, de 70 anos morreu neste domingo (21), após um gravíssimo acidente de trânsito, na BR-364, no município de Candeias do Jamari.

De acordo com testemunhas, a idosa estava em um carro modelo Argo, na companhia do marido, também idoso, quando houve a colisão com uma caminhonete que seguia no sentido contrário. O veículo capotou várias vezes.

Com a batida, a idosa teve vários ferimentos pelo corpo, foi levada para uma unidade de saúde em Candeias, mas não resistiu e morreu.

O marido da idosa, também foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico.