IEM Rio 2024: jogos, tabela atualizada e times

O IEM Rio 2024, campeonato internacional de Counter-Strike, reúne alguns dos principais times do mundo em uma disputa no Rio de Janeiro, de 7 a 13 de outubro. São 16 equipes participantes, dentre elas três brasileiras, a FURIA, a paiN Gaming e a Imperial. Confira, nesta publicação, a cobertura atualizada do IEM Rio 2024, com jogos, tabela, resultados, formato e lista de participantes.