Ifac: Inscrições para Processo Seletivo encerram nesta terça-feira

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo, no Campus Rio Branco, com o objetivo de preencher uma vaga, além de formar cadastro reserva, para o cargo de Professor Substituto, na área de Ciências Sociais/Sociologia.

De acordo com o edital, para concorrer à oportunidade, é necessário que o candidato tenha graduação em Sociologia ou Ciências Sociais.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 20 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 2.437,59 a R$ 3.839,21, além de auxílio alimentação no valor de R$ 500,00, auxílio pré-escolar, no valor de R$ 484,90, por dependente, até aos seis anos de idade, e auxílio transporte.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever no período de 9 a 11 e 14 a 15 de outubro de 2024, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na DIREN do Campus Rio Branco, localizado na Avenida Brasil, nº 920, Xavier Maia, Rio Branco – AC.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, de caráter classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em nosso site.

