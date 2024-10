Igreja Videira promove encontro no Via Verde Shopping para exibição do filme “Forja”

Nesta segunda-feira (21), a Igreja Evangélica Videira realizará um encontro no Via Verde Shopping, em Rio Branco, para assistir ao filme “Forja” no Cine Araujo, na sessão das 19h.

A iniciativa, idealizada pelo Pr. Heberson, que recentemente chegou ao Acre com a família, tem como objetivo fechar uma sala no cinema para que a comunidade possa se conectar com os membros da igreja.

O Pr. Heberson acredita que muitas pessoas nesta geração precisam de transformação em seu caráter e em suas rotinas. Ele observa que, embora alguns sejam chamados por Deus, não valorizam a transformação dos outros.

Com a participação da igreja no filme “Forja”, a intenção é mostrar a importância do crescimento espiritual e ajudar aqueles que enfrentam dificuldades. Além de assistir ao filme, o objetivo é promover uma mudança significativa na comunidade, criando um ambiente saudável e esperançoso para todos.

O filme “Forja” é um drama cristão que acompanha a jornada de um jovem lidando com uma crise pessoal, enfrentando perdas e dúvidas que o afastam de sua fé. A narrativa se desenrola em um ambiente simbólico, onde a forja representa tanto desafios quanto oportunidades de transformação. O protagonista encontra apoio em sua comunidade e em figuras inspiradoras que o ajudam a redescobrir sua espiritualidade.

O Pr. considera a exibição do filme uma oportunidade para abordar temas espirituais e promover um momento de comunhão, ressaltando a importância de ajudar as pessoas a crescerem em um ambiente saudável e com uma mentalidade positiva sobre o futuro.

Após a exibição, os participantes irão se reunir na área de alimentação do shopping para um momento de comunhão, troca de ideias e compartilhamento de experiências. A Igreja Videira, que nasceu em Goiás e atualmente conta com mais de 30 mil membros apenas em Goiânia, está presente em mais de 35 países, com mais de 1.300 igrejas.

A igreja é reconhecida mundialmente pelo seu compromisso com o trabalho voltado para crianças, oferecendo programas de ensino bíblico que incluem atividades educativas e recreativas, promovendo valores como amor e respeito. Além disso, realiza trabalhos de missões voltados ao conhecimento do Cristianismo, utilizando métodos que garantem um aprendizado acessível e um forte compromisso com o desenvolvimento espiritual.

O prédio da Igreja fica localizado na Rua Major Ladislau Ferreira, 916 – Jardim Nazle. Para mais informações sobre a programação e as atividades da Igreja Videira, acompanhe nas redes sociais da Igreja.

Veja fotos: