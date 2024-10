Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial no Brás

Um incêndio atinge um prédio comercial no Brás, região central de São Paulo, na manhã deste domingo (27/10). O edifício, localizado na Rua Dr. João Alves de Lima, apresenta risco de colapso estrutural, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência no prédio às 8h47. De acordo com a corporação, o fogo se concentra no último pavimento do edifício. Não há informações de vítimas.

Atuam na ocorrência 40 bombeiros e 12 viaturas da corporação. Aguardamos mais informações do local. A reportagem deve ser atualizada em breve.