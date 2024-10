Indicado de Petecão, Jéfferson Barroso é exonerado da coordenação da Suframa; confira nota

Jéfferson Barroso anunciou, por meio de nota, o fim de seu ciclo na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), nesta segunda-feira (21).

Em sua mensagem, Barroso agradeceu ao senador Sérgio Petecão pela confiança e pela oportunidade de indicação ao cargo, mencionando que a mudança pode ter sido motivada por divergências partidárias.

Por fim, Barroso desejou sucesso ao novo gestor da SUFRAMA no Acre e expressou gratidão à população pela oportunidade de ter exercido o cargo.

Confira nota de esclarecimento na íntegra:

“Hoje encerra-se meu ciclo na SUFRAMA – e com a postura grata – finalizo a missão com o esforço que fiz da sociabilização de uma autarquia que também pertence aos acreanos – e que em toda sua potencialidade fiscal, de desenvolvimento industrial e inovação necessita ser acolhida pela classe política em suas pautas de defesa.

Deixo meu agradecimento respeitoso ao Senador Sérgio Petecão – pela confiança ao cargo – e deferência que é ser grato pela indicação.

Sigo com a mesma postura – transparente, socialmente livre e defensor de oportunidades geradas a partir do esforço.

A mudança talvez tenha ocorrido por redesenhos partidários contrários aos meus – a qual minha postura de grupo é transparente e objetiva.

Desde já desejo ao novo Gestor da SUFRAMA no Acre meus votos de um bom trabalho com dedicação ao desenvolvimento do Acre e deixo meu muito obrigado à população, no geral, pela oportunidade.

Jéfferson Barroso”