Influenciador e produtor cultural morre em grave acidente na BR-364

A cidade de Cacoal se despede de Wscicleiton de Castro Souza, influenciador, coreógrafo, professor e produtor cultural, que faleceu aos 42 anos em um trágico acidente na BR-364, nas primeiras horas desta sexta-feira (11).

Conhecido em todo o estado, o artista tinha mais de 44 mil seguidores nas redes sociais, e sempre esteve à frente de eventos que fomentavam a cultura e entretenimento na cidade, deixando um legado de criatividade e amor pela arte.

O acidente ocorreu a cerca de 12 km da área urbana de Pimenta Bueno, em Rondônia, envolvendo um ônibus que fazia a rota de Porto Velho com destino a Cerejeiras e um veículo de passeio Chevrolet Argo, que teria invadido a pista, provocando a colisão frontal.



Wscicleiton estava no carro, que ficou destruído com o impacto. Além dele, uma outra passageira também perdeu a vida no acidente.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente para socorrer as vítimas. No ônibus, pelo menos dez passageiros ficaram feridos, mas, de acordo com informações preliminares, nenhum está em estado grave.