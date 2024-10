Ingressos de R$ 15 mil para conhecer Shakira no Brasil esgotam na pré-venda

O preço dos ingressos normais, sem ser o pacote VIP, variam de R$ 245, arquibancada, a R$ 980, pista premium.

O primeiro show da passagem da colombiana pelo Brasil em 2025 será no estádio Nilton Santos, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro. Em seguida, no dia 13, a voz de “Whenever, Wherever” se apresentará no estádio Morumbis, na zona sul de São Paulo.