Inmet alerta para novos temporais com ventos de até 60km/h; veja previsão completa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo para possibilidade de chuvas intensas em todos os municípios do Acre.

De acordo com o alerta, o acúmulo pode ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ter ocorrências de ventos intensos entre 40-60 km/h. O aviso vale a partir das 10h10 desta segunda-feira até às 10h desta terça-feira (22).

O Inmet alerta ainda para que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, o órgão avisa para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão para segunda-feira

Nesta segunda-feira (21), tempo instável, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes e acompanhadas de temporais em algumas áreas, vai predominar no Acre, segundo o meteorologista Davi Friale.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas áreas. Alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 50 e 60%, durante a tarde, e a máxima, entre 90 e 100%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas áreas. Alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima, varia entre 60 e 70%, durante a tarde, e a máxima, entre 90 e 100%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.