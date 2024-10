Inmet emite alerta de baixa umidade para mais de 100 municípios; veja a lista

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na manhã desta segunda-feira (7) dois alertas de baixa umidade para vários municípios da Paraíba. Como observou o ClickPB, há um alerta de potencial de baixa umidade (amarelo) e um de perigo de baixa umidade (laranja).

O alerta laranja de perigo de baixa umidade é válido para 15 municípios no Sertão do estado. Conforme o Inmet, nestes locais a umidade relativa do ar deve ficar variando entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde. Quem estiver nestes municípios também pode ter ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Este alerta é válido das 10h30 às 20h30 de hoje. Entre as orientações estão:

Beber bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Usar hidratante para pele e umidifique o ambiente;

O amarelo é válido para 102 municípios espalhados no Sertão e Alto Sertão do estado. Segundo o Inmet, nestes locais a umidade relativa do ar deverá ficar variando entre 30% e 20%. Porém, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O alerta amarelo é válido das 9h14 até às 23h30 de hoje. Entre as orientações para quem estiver nestes municípios estão:

Beber bastante líquido;

Evitar desgaste físico nas horas mais secas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Mais informações sobre ambos os alertas podem ser obtidos junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

| MUNICÍPIOS COM ALERTA LARANJA:

Bernardino Batista

Bom Jesus

Cachoeira dos Índios

Cajazeiras

Conceição

Joca Claudino

Monte Horebe

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Santa Helena

Santa Inês

São João do Rio do Peixe

São José de Piranhas

Triunfo

Uiraúna

| MUNICÍPIOS COM ALERTA AMARELO:

Água Branca

Aguiar

Amparo

Aparecida

Areia de Baraúnas

Belém do Brejo do Cruz

Bernardino Batista

Boa Ventura

Bom Jesus

Bom Sucesso

Bonito de Santa Fé

Brejo do Cruz

Brejo dos Santos

Cachoeira dos Índios

Cacimba de Areia

Cacimbas

Cajazeiras

Cajazeirinhas

Camalaú

Carrapateira

Catingueira

Catolé do Rocha

Conceição

Condado

Coremas

Curral Velho

Desterro

Diamante

Emas

Ibiara

Igaracy

Imaculada

Itaporanga

Jericó

Joca Claudino

Junco do Seridó

Juru

Lagoa

Lastro

Livramento

Mãe d’Água

Malta

Manaíra

Marizópolis

Mato Grosso

Maturéia

Monte Horebe

Monteiro

Nazarezinho

Nova Olinda

Olho d’Água

Ouro Velho

Passagem

Patos

Paulista

Pedra Branca

Piancó

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Pombal

Prata

Princesa Isabel

Quixaba

Riacho dos Cavalos

Salgadinho

Santa Cruz

Santa Helena

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Teresinha

Santana de Mangueira

Santana dos Garrotes

São Bentinho

São Bento

São Domingos

São Francisco

São João do Rio do Peixe

São João do Tigre

São José da Lagoa Tapada

São José de Caiana

São José de Espinharas

São José de Piranhas

São José de Princesa

São José do Bonfim

São José do Brejo do Cruz

São José do Sabugi

São José dos Cordeiros

São Mamede

São Sebastião do Umbuzeiro

Serra Branca

Serra Grande

Sousa

Sumé

Taperoá

Tavares

Teixeira

Triunfo

Uiraúna

Várzea

Vieirópolis

Vista Serrana

Zabelê