Instituto Alan Jr. chega a Rio Branco para transformar vidas de crianças com TEA

O Instituto Alan Jr. chega a Rio Branco com o objetivo de transformar a vida de crianças de baixa renda com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A nova ONG oferece um atendimento intensivo e multidisciplinar com tratamentos especializados em fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade, nutrição, além de apoio pedagógico e orientação familiar. Esse serviço, antes acessível apenas para famílias com maiores recursos, busca agora eliminar a fila de espera e promover a inclusão dessas crianças na sociedade.

Apoiar o Instituto Alan Jr. é investir no futuro e na inclusão social. A ONG convida empresas e pessoas físicas a se informarem sobre os benefícios fiscais e a se unirem à causa para apoiar o desenvolvimento das crianças atendidas.

A cerimônia de inauguração será realizada no dia 30 de novembro, das 11h às 17h, na sala anexa ao Auto Posto Conquista, em Rio Branco, na Rua Valdimiro Lopes, 793, bairro Manoel Julião.

Contatos:

Samantha Bader (068) 99242-7262

Alan Pinheiro Bader (068) 98401-2374