Inteligência artificial do WhatsApp chega ao Brasil; conheça a Meta AI

A Meta anunciou, nesta quarta-feira (9), a chegada da Meta AI, inteligência artificial (IA) generativa da marca, no Brasil. Em publicação no Facebook, Mark Zuckerberg , dono da Meta, revelou que a ferramenta está sendo disponibilizada gradualmente no país, no Reino Unido e nas Filipinas. Com o lançamento, o chatbot passa a estar disponível em 43 países e 12 idiomas. O software funciona no WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger e pode ser usado para gerar imagens com IA, fazer pesquisas na internet sem sair dos aplicativos e mais. Segundo a empresa, a tecnologia caminha para se tornar o chatbot mais usado no mundo, com 500 milhões de usuários ativos mensais.