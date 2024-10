Israel mata Yahya Sinwar, atual comandante do Hamas e mentor do atentado de 7 de outubro

O líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, durante uma reunião na Cidade de Gaza, em abril de 2022 Foto: Adel Hana/AP

Comunicado israelense

Na manhã desta quinta-feira, o Exército de Israel emitiu um comunicado em que comunicou o público da possibilidade de ter matado Sinwar. Tel-Aviv afirmou que três terroristas do Hamas foram mortos no confronto e que não havia sinais de reféns israelenses nas proximidades.

O corpo do terrorista também tinha muitas semelhanças físicas com o de Sinwar.

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, participa de um comício na Cidade de Gaza, em abril de 2023 Foto: Samar Abu Elouf/NYT

Operação israelense

A operação militar israelense em Gaza que matou Sinwar começou após um ataque aéreo israelense, que matou pelo menos 15 pessoas em uma escola, segundo o ministério da Saúde de Gaza.

Fares Abu Hamza, chefe da unidade de emergência local do Ministério da Saúde de Gaza, confirmou o número de vítimas do ataque e disse que dezenas de pessoas ficaram feridas. Segundo o oficial, o Hospital Kamal Adwan, nas proximidades, estava lutando para tratar as vítimas. ”Muitas mulheres e crianças estão em estado crítico”, disse ele.

Israel mantem uma forte ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza, com ataques aéreos em diversas partes do enclave. Após o bombardeio, Israel afirmou que o alvo era um centro de comando administrado pelo Hamas e pela Jihad Islâmica dentro da escola.

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, segura uma criança com um rifle, em um comício na Cidade de Gaza Foto: Emmanuel Dunand/AFP

Sinwar foi um dos principais arquitetos do ataque terrorista do Hamas a Israel no dia 7 de outubro de 2023, que deixou 1,2 mil mortos e 250 sequestrados. Israel prometeu matá-lo desde o início da guerra contra o grupo terrorista Hamas. O palestino é a principal figura do Hamas, principalmente após a morte do chefe do escritório político do grupo, Ismail Haniyeh, após um ataque israelense em Teerã, no mês de julho.

Canal israelense revela detalhes

Segundo o canal israelense 12, os soldados do Exército não sabiam que Sinwar estava na região.

As tropas israelenses avistaram vários terroristas entrando em um prédio e foi ordenado um ataque contra ele, que derrubou a estrutura. Somente depois que os soldados israelenses chegaram para inspecionar os danos é que perceberam que um dos terroristas mortos se parecia muito com Sinwar.

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, participa de um comício em Khan Yunis, no sul de Gaza Foto: Said Khatib/AFP

Busca por Sinwar