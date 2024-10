Já ouviu falar da Síndrome do Tarzan? Cuidado, ela afeta casais de todas as idades!

Já ouviu falar da síndrome do Tarzan? Pouco conhecido pelos brasileiros, este fenômeno tem se tornado cada vez mais comum por afetar casais de todas as idades.

Trata-se de iniciar um novo relacionamento antes mesmo de encerrar emocionalmente o anterior.

A síndrome faz referência ao personagem Tarzan, que tem habilidades de se mover por cipós sem nunca soltar um antes de ter outro na mão.

Dessa forma, o indivíduo que sofre desse problema tende a iniciar uma nova relação sem ter conseguido encerrar emocionalmente a anterior.

De acordo com a psicóloga Lara Ferreiro, em entrevista ao portal ND Mais, a incapacidade de lidar com o vazio emocional causado pelo término é uma das características da síndrome do Tarzan.

Isso pode levar uma pessoa a “pular” para novos relacionamentos, sem ter ao menos processado o término anterior.

Entre as causas mais comuns da síndrome estão o medo da solidão e a incapacidade de lidar com o vazio emocional.

Como consequência, o indivíduo acaba tendo um “efeito anestésico” que o impede de refletir sobre seus erros, levando à repetição de padrões disfuncionais e dificultando o autoconhecimento.

Lara ainda explicou que esse tipo de comportamento gera um impacto negativo na saúde mental, resultando em ansiedade, depressão e baixa autoestima.

Além disso, a pessoa passa a depender da validação do outro para se sentir completa e cria um ciclo de sofrimento e relacionamentos superficiais.

Como lidar com o término

A terapeuta sexual Thalita Cesário esclareceu anteriormente ao Metrópoles que cada término é individual e não há regras: “Só quem passa pelo término e já inicia um relacionamento em seguida pode dizer se é um problema ou não”.

No entanto, esta é uma oportunidade de se conhecer e analisar o que deu certo e errado no relacionamento anterior.

“O que acontece ao emendar um relacionamento no outro é que a pessoa perde a oportunidade de fazer essa análise, além de não ter tempo para se curtir e apreciar a própria companhia”.

Thalita também aconselhou levar em consideração os aprendizados com relacionamentos anteriores. “E ficar atento para não repetir os mesmos erros”. Além disso, ser você mesmo é fundamental. “Sem máscaras”.