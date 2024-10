Jacaré gigante é flagrado por moradores em barranco: “Imagem impressionante”

Os moradores do Rio Macauã, em Sena Madureira, fizeram o registro nesta semana de um jacaré de grande porte no barranco do rio. Não dá para precisar se o réptil está morto, visto que, não existe marcas de sangue.

VEJA TAMBÉM: Moradores capturam peixe gigante de 100 kg no interior do Acre; VEJA O VÍDEO

A imagem circula em vários grupos de WhatsApp. “É uma imagem impressionante. Com a seca severa que atingiu a nossa região, vários animais estão surgindo”, comentou o morador Luiz Severiano.

Até agora, não houve mais detalhes sobre a destinação do jacaré.

No último final de semana, a comunidade triunfo, localizada no mesmo rio, foi destaque na mídia Acreana depois que os moradores capturaram um pirarucu de 100 quilos.