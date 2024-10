Jogador do Panathinaïkos e da seleção grega é encontrado morto na piscina de casa

George Baldock, lateral-direito grego que atuava no Panathinaïkos e na seleção grega, foi encontrado morto na piscina de sua casa nesta quarta-feira, anunciou a agência oficial de notícias ANA. O corpo do ex-jogador — que disputou a Premier League recentemente, atuando pelo Sheffield United — foi encontrado na sua casa em Glyfada, nos arredores de Atenas, segundo a mesma fonte, que não deu mais detalhes sobre as circunstâncias da morte.