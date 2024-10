Jornais se derretem por Vini Jr após hat-trick pelo Real Madrid: “O melhor do mundo”

A menos de uma semana da premiação da Bola de Ouro de 2024 (que será na próxima segunda-feira), Vinicius Junior conduziu o Real à linda virada sobre o Borussia Dortmund. Foi o terceiro hat-trick do brasileiro com a camisa do Real Madrid. O mais recente havia sido contra o Barcelona, em janeiro deste ano, na Supercopa da Espanha. Ele também marcou três gols em duelo contra o Levante, em 2022, no Campeonato Espanhol.