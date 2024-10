Jornal finaliza com “boa noite” de Cid Moreira; assista

O Jornal Nacional prestou uma grande homenagem a Cid Moreira, jornalista e ex-apresentador do telejornal, que morreu na manhã desta quinta-feira (3). O jornalístico apresentou diversas reportagens sobre o veterano e finalizou o programa com um “boa noite” dele.

William Bonner, que está à frente do Jornal Nacional desde 1996, quando Cid Moreira e Sérgio Chapelin saíram da apresentação, falou sobre a importância do jornalista para a história do telejornal mais longevo da TV brasileira.

“O Cid Moreira nasceu com uma voz maravilhosa… maravilhosa, um timbre espetacular! Mas ele se aplicou porque tinha talento para isso e transformou essa voz em um instrumento de trabalho absolutamente inigualável e insubstituível. Acho que, para quem trabalha com voz, o Cid será sempre uma referência a ser lembrada e, diria, cultuada”, pontuou.

O jornalista, nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, morreu na manhã desta quinta-feira (3) aos 97 anos. Ele deixa a esposa Fátima Sampaio, com que estava casado desde 2000, e dois filhos, Rodrigo e Roger.

O primogênito, Rodrigo, é fruto do relacionamento do locutor com Olga Verônica Radenzev, com quem foi casado entre 1970 e 1972. Já Roger é sobrinho da ex-esposa de Cid, Maria Ulhiana Naumtchyk, e foi adotado já adulto pelo jornalista.

Ao longo da vida, o jornalista que esteve à frente do Jornal Nacional por 26 anos teve uma relação conturbada com os dois filhos. Ambos, inclusive, chegaram a entrar na Justiça em diferentes ocasiões contra o pai.