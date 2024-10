Jovem escapa da morte após receber 5 tiros por se envolver com mulher de facção

Wanderson Lima de Souza, 24 anos, foi ferido a tiros na tarde desta segunda-feira (21), na rua Caju, bairro Conquista, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, dois homens teriam chegado ao local e efetuaram cinco disparos em direção à vítima. Após a ação, os suspeitos fugiram, e até o momento, não foram localizados.

Wanderson foi encaminhado ao Hospital Geral de Feijó, sendo transferido para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, por conta da gravidade dos ferimentos.

Testemunhas relataram que a vítima teria sido expulsa de uma facção criminosa e que estaria envolvido com uma mulher ligada a um dos membros dessa organização, o que poderia ter motivado o ataque.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde realizou buscas e colheu informações, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia Civil de Feijó já iniciou as investigações para apurar a autoria e a motivação da tentativa de homicídio.