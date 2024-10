Jovens acreanos cantam as raízes nortistas no IV Festival Sol Maior; veja detalhes

A 4ª edição do Festival Sol Maior, de música e outras expressões artísticas, promovido pela UDV, será realizada no próximo domingo (20) em Rio Branco, na Usina de Arte João Donato. Este ano, o festival terá como tema “Raízes do Norte”, com o objetivo de promover a rica e diversa cultura nortista e seus talentosos artistas locais.

O evento é financiado pela Fundação Elias Mansour, Governo do Estado e Governo Federal e busca fortalecer a identidade dos jovens do Norte, ampliar o repertório musical e oferecer oportunidades a novos artistas. É um convite para todos explorarem e celebrarem as influências culturais da região, incluindo tradições indígenas, afro-brasileiras e nordestinas.



Data e Local:

– Domingo, 20 de outubro

– Usina de Arte João Donato, Rio Branco, Acre

Horários:

– 16h e 20h

O evento é aberto ao público em geral e a entrada é gratuita. Para participar, é necessário reservar seu ingresso pelo link: [IV Festival Sol Maior – Raízes do Norte]