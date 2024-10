Juh Vellegas desconversa sobre idade e revela planos de fim de ano ao lado do novo namorado; VÍDEO

A influenciadora acreana Juliana Vellegas comemorou seu aniversário em grande estilo na última quarta-feira (9), em um animado baile havaiano realizado no restaurante Duh Vellegas, que pertence à sua família. O evento contou com a presença de amigos íntimos e muita música, com o melhor do pagode animando a noite. A culinária ficou por conta do chefe Rodrigo Vellegas, irmão da aniversariante, que preparou um cardápio especial para a ocasião.

Durante a festa, Juliana conversou com o jornalista Douglas Richer, do ContilNet, e abriu o jogo sobre suas reflexões e planos para 2024. Apesar de sempre preferir manter a idade em segredo, a influenciadora se mostrou tranquila e destacou que o mais importante é como ela se sente consigo mesma. “Nunca me prendi a números, o que importa é o quanto você está feliz e em paz com sua vida”, disse Juliana, sem revelar o número exato de velas no bolo.

Ao longo da conversa, ela compartilhou detalhes sobre novos projetos que devem ser lançados no próximo ano. “2024 vai ser um ano de grandes realizações, estou investindo em algumas novidades que ainda não posso contar, mas com certeza vão surpreender”, afirmou. Juliana também refletiu sobre sua trajetória nos últimos anos, destacando os desafios e conquistas que marcaram seu caminho como influenciadora digital.

Com muitos drinks, risadas e momentos especiais, a festa foi marcada pela descontração e celebração da vida ao lado de pessoas queridas. “Foi uma noite inesquecível, cheia de boas energias e muita diversão”, comentou Juliana, demonstrando gratidão por mais um ciclo de vida.

Veja a entrevista exclusiva com o jornalista Douglas Richer: