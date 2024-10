Juliette revela o que fez com prêmio do BBB; confira

A influenciadora e campeã do BBB 21, Juliette, contou o que fez com o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show. Ela desabafou que tinha um problema sério em relação a consumo antigamente, e que hoje leva uma vida mais econômica.

“A minha mãe sempre falou: ‘Minha filha, isso é muito caro. Minha filha, você sabe o sacrifício disso?’. E eu trabalhei desde cedo, então eu sabia o sacrifício de tudo”, disse Juliette nos Stories do Instagram. Eu não comprava. Então eu tinha um problema com consumo muito grande”, afirmou ela.

A campeã do BBB 21 ainda disse que até hoje, quase 5 anos após ganhar o programa, ainda acredita que não comprou nada para ela. “Eu comprei tipo um, sei lá, um carro”, disse.

“Eu tenho um pouco de problema com isso. Principalmente com dinheiro, com outras coisas nem tanto. Mas o dinheiro representa um lugar delicado pra mim”, explicou.