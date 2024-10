Justiça de SP absolve Thiago Brennand de uma das condenações por estupro

Brennand havia sido condenado pelo estupro da massagista no início do ano. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o desembargador Aguinaldo de Freitas Filho disse que a violência não foi comprovada e que a vítima apresentou versões diferentes da suposta agressão.

No mês passado, Brennand havia se beneficiado de uma nova decisão da Justiça de São Paulo que reduziu uma sentença proferida no início do ano. O empresário havia sido condenado a 10 anos e seis meses por abusar sexualmente de uma americana que vive no Brasil. O caso aconteceu em Porto Feliz, em São Paulo, e a vítima não teve a identidade revelada.