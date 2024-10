Justiça garante gratuidade para certidões de retificação de gênero a pessoas em vulnerabilidade social

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou o Provimento n. 13/2024, assegurando a emissão gratuita de certidões pelos Tabelionatos de Protesto para pessoas hipossuficientes que buscam alterar prenome e gênero no Registro Civil.

A medida, assinada pelo corregedor Samoel Evangelista, é fruto de discussões realizadas no evento “Direitos Fundamentais: Diversidade e Inclusão”, promovido pelo Comitê da Diversidade do TJAC, em parceria com a Escola do Poder Judiciário.

A decisão visa não apenas a facilitação burocrática, mas também a garantia de acesso igualitário a direitos fundamentais.

Durante a roda de conversa que originou o provimento, a desembargadora Waldirene Cordeiro destacou o compromisso da justiça com a inclusão e o respeito às diversidades.