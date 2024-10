Kamala x Trump: como estão as pesquisas a 2 semanas da eleição nos EUA?

A disputa pela Presidência dos Estados Unidos segue acirrada: a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump estão em situação de empate técnico, mostram as pesquisas mais recentes.

Apesar de Trump ter tido um ligeiro avanço nos últimos dias nas pesquisas, as mudanças ocorreram dentro da margem de erro.

Segundo o agregador de pesquisas 538, Kamala tem 48,1% dos votos e Trump, 46,4%, ao considerar os eleitores do país todo. Essa diferença, ao redor de 2%, tem se mantido desde o começo de agosto, quando a democrata assumiu a candidatura, mas tem encolhido nas últimas semanas. Atualmente, está em 1,7%, menor valor desde agosto.

O episódio mais recente da série O Caminho para a Casa Branca detalha e analisa os números.

Na comparação com a semana passada, Trump passou Kamala na Pensilvânia, mas com vantagem ainda estreita e dentro da margem de erro, de 0,3 ponto percentual.

Nos outros estados, Trump está com vantagem no Arizona, Carolina do Norte e Georgia. Já Kamala vai melhor em Michigan, Nevada e Wisconsin.

Como estão as pesquisas nos EUA?

Dados em 23 de outubro, agregados pelo site 538.

Total nacional

Kamala – 48,1%

Trump – 46,4%

Arizona

Trump – 48,6%

Kamala – 46,7%

Nevada

Kamala – 47,3%

Trump – 47,2%

Geórgia

Trump – 48,6%

Kamala – 47%

Carolina do Norte

Trump – 48,1%

Kamala – 47,3%

Michigan

Kamala – 47,4%

Trump – 47,2%

Pensilvânia

Trump – 47,8%

Kamala – 47,5%

Wisconsin

Kamala -49,9%

Trump – 47,5%

Como estão as projeções para a eleição dos EUA?

Nos últimos dias, Trump passou à frente de Kamala nas projeções de resultados feitas pela Economist e pelo site FiveThirtyEight, duas referências nas análises sobre a eleição nos Estados Unidos, e estaria com mais chances de se eleger como próximo presidente do país.

Este avanço tem animado os apoiadores de Trump e dão impulso à campanha republicana, embora a situação geral da corrida continue muito próxima do empate.

Enquanto as pesquisas apontam a preferência dos eleitores nos dias em que são feitas, as projeções buscam outros dados, além das pesquisas, para tentar prever o resultado. Cada uma delas tem critérios prontos, que geralmente não são relevados por completo.