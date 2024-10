Kate Moss e a filha roubam a cena em Victoria’s Secret Fashion Show 2024

Kate Moss surgiu deslumbrante ao lado da filha, Lila Moss, de 18 anos, no Victoria’s Secret Fashion Show 2024, em Nova York, nesta terça-feira (15.10). A modelo veterana surgiu com um look de renda preta, enquanto a jovem usou um conjunto de calcinha e sutiã rosa, que combinou com um casaco do mesmo tom, durante o o primeiro Victoria’s Secret Fashion Show desde 2018.