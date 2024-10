Kim Jong-un ameaça guerra com Coreia do Sul por causa de drones

O governo Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de sobrevoar drones sobre seu território, com propagandas contra o país, em uma ação descrita como “provocação irresponsável”. Em um comunicado, o regime de Kim Jong-un disse que tais ações podem provocar uma guerra entre os dois países.

Em um comunicado divulgado pela mídia estatal norte-coreana, o Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que a infiltração de seu espaço aéreo aconteceu nos últimos dias 3 e 9 de outubro. Os veículos não tripulados chegaram a sobrevoar a capital Pyongyang, e despejaram panfletos com conteúdo anti-Coreia do Norte sobre o país.

Segundo o governo Kim, a ação foi vista como uma “provocação militar” que pode colocar Coreia do Norte e Coreia do Sul em rota de colisão novamente. Os dois país, que chegaram a um acordo de cessar-fogo em 1953, seguem tecnicamente em guerra.

“A Coreia do Sul deve parar imediatamente com tal provocação irresponsável e perigosa que pode causar um conflito armado e levara uma guerra entre os dois lados”, disse o governo norte-coreano. “Se a Coreia do Sul cometer tal provocação, como infiltrar um drone no espaço aéreo da Coreia do Norte mais uma vez, a Coreia do Norte lançará uma ação imediatamente, sem qualquer aviso”.

Apesar das acusações, o governo da Coreia do Sul disse não saber nada sobre o possível voo de drones em território norte-coreano.