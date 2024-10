Desembargador Laudivan Nogueira é eleito o novo presidente do TJAC pelos próximos dois anos

O Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre realizou, na manhã desta quarta-feira (2), uma sessão extraordinária para escolher a cúpula diretiva da Corte Judiciária estadual para o biênio 2025-2027.

A sessão, que foi conduzida pela desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, teve quórum completo dos demais membros do órgão. Após abrir a sessão, os desembargadores do TJAC votaram para escolher a nova Administração, que deve ter início em meados de fevereiro do próximo ano.

Por unanimidade, os membros do Pleno Administrativo do TJAC escolheram para o cargo de presidente da Corte de Justiça do Acre, no biênio 2025-2027, o desembargador Laudivon Nogueira, atual presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) e membro integrante da 1ª Câmara Cível.

Estiveram presentes, entre outros, o presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), o juiz de Direito Gilberto Matos; as magistradas auxiliares das Presidências do Tribunal de Justiça do Acre e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), as juízas de Direito à Isabelle Sacramento e Louise Santana, respectivamente; além de diretoras, diretores, gerentes, servidoras e servidores do Poder Judiciário estadual.

“Assumo este desafio com o firme propósito de honrar a escolha de todos e de promover a união, a cooperação e o desenvolvimento da Justiça em nosso estado. Nosso objetivo maior é continuar e aprimorar os projetos institucionais já iniciados, bem como implantar novos, sempre com foco na excelência dos serviços judiciais e, acima de tudo, no cidadão (…). Buscarei corresponder às expectativas de todos, servidores e magistrados, para que, juntos, consolidemos uma instituição cada vez mais forte, pautada pela celeridade e pela qualidade na entrega da jurisdição. (…). Com união e dedicação, seguiremos firmes na busca pela excelência e pela realização do bem comum”, destacou o presidente eleito para o biênio 2025-2027.

A atual presidente, Regina Ferrari, foi eleita por unanimidade para o cargo de vice-presidente e, assim, deverá continuar a compor a cúpula diretiva da Corte durante o próximo biênio.

Durante a sessão, foram escolhidos, ainda: como diretor da Escola do Poder Judiciário (Esjud), por maioria, o desembargador Luís Camolez; como coordenador do Sistema de Juizados Especiais, por unanimidade, o desembargador Júnior Alberto; como presidente da Câmara Criminal, por unanimidade, o desembargador Francisco Djalma; como presidente da 1ª Câmara Cível, por unanimidade, o desembargador Roberto Barros; e, finalmente, como presidente da 2ª Câmara Cível, também por unanimidade, o desembargador Júnior Alberto, atual presidente do TRE-AC.

Veja os eleitos:

* Presidente

Des. Laudivon Nogueira

* Vice-presidente

Desª Regina Ferrari

* Corregedor-Geral

Des.Nonato Maia

* Esjud

Des. Luís Camolez

* Juizados Especiais

Coordenador Des. Júnior Alberto

* Câmara Criminal

Presidente Francisco Djalma

* 1ª Câmara Cível

Presidente Roberto Barros

* 2ª Câmara Cível

Presidente Júnior Alberto