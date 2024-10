Liam Payne fez série de publicações antes da morte: “Dia adorável na Argentina”

O cantor Liam Payne, 31, realizou uma série de publicações no Snapchat menos de uma hora antes de sua morte, que aconteceu na Argentina, nesta quarta-feira (16). Entre as postagens do artista, ele mostrou detalhes de sua manhã, falou sobre os planos para o dia e posou ao lado da namorada, a modelo Katie Cassidy, 37. Alguns boatos na internet apontaram que, supostamente, os registros não seriam necessariamente de hoje.

Durante sua passagem por Buenos Aires, o artista chegou a comparecer no show de Niall Horan, seu ex-companheiro do One Direction, no dia 4 de outubro. Desde então, Liam compartilhava alguns fragmentos do seu dia na rede social.

Nesta tarde, o cantor afirmou que ele e namorada haviam acordado um pouco mais tarde, mostrando a mesa de café da manhã. “É um dia adorável aqui na Argentina. Essa é a mesa do café da manhã. Estou comendo uma laranja, saboreando um café, mesmo que sejam 13h. Literalmente”, disse Liam em um dos vídeos.

De acordo com músico, ele planejava andar a cavalo nesta tarde. “Eu acho que vou jogar polo de novo, o que vai me deixar fora de ação por cerca de seis semanas”, brincou Liam Payne, ao refletir sobre a dificuldade do esporte.

“Mas estamos nos divertindo aqui”, disse, antes de refletir sobre a saudade que estava de seus cachorros. “Espero que todos estejam bem e que todos os cachorros tenham se dado bem”.

As últimas publicações do cantor foram analisando algumas obras de artes que estavam presentes no hotel em que estava hospedado. Antes de morrer, Liam Payne ainda compartilhou um clique ao lado da namorada, com ambos preparados para aproveitar a piscina.

Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, morreu após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. A polícia está investigando se foi suicídio ou um acidente.