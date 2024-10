Lucas Moura dá resposta após eliminações e lidera retomada do São Paulo no Brasileirão

Principal referência técnica do São Paulo na temporada, o jogador de 32 anos não se deixou abater com o erro e, como um dos líderes do time, tem colocado a vaga na próxima Libertadores como o grande objetivo da equipe. Desde o fatídico jogo, marcou três gols: um de pênalti na vitória por 3 a 1 contra o Corinthians, em Brasília, e os dois marcados diante do Vasco, no Brinco de Ouro da Princesa.