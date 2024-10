Lula diz que acidente foi grave, mas “não afetou nenhuma parte mais delicada”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta, segunda-feira (21/10), que a queda que sofreu em casa “foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada”. Ele comentou o caso em ligação com Luiz Caetano (PT), o candidato à prefeitura de Camaçari (BA), que foi postada nas redes sociais do candidato.

“Eu tive um acidente aqui, mas bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?”, disse Lula ao companheiro de partido.

“Então eu estou aguardado porque os médicos disseram que eu tenho que aguardar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, acrescentou. O presidente também brincou que precisa sobreviver para participar da posse de Caetano.

O acidente

Lula estava em um banheiro do Alvorada no final da tarde de sábado (19), sentado em um banco, quando escorregou para trás. Ele bateu a parte de trás da cabeça e sofreu uma contusão e um corte na região. Foi socorrido pela equipe do Palácio e levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu cinco pontos e foi examinado. O presidente foi liberado na mesma noite e voltou para casa. No domingo, voltou ao hospital para uma nova bateria de testes.

Traumatismo na cabeça requer atenção médica, já que pode evoluir rapidamente para quadros graves. No caso do presidente, porém, o risco de piora é considerado mínimo. Ele é acompanhado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho.