Lula diz que Bolsonaro não acredita em Deus e inventou ser evangélico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na noite desta quinta-feira (17/10), durante um comício na cidade de Camaçari, na Bahia. O titular do Planalto subiu no palanque ao lado do candidato petista à prefeitura do município, Luiz Caetano e pediu votos para o aliado.

Lula pediu que a população não “cometesse o erro de 2018”, ao se referir à vitória do ex-presidente. E acusou Bolsonaro de inventar ser evangélico.

“A gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do [Fernando] Haddad, votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio, inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus”, disparou Lula.

E continuou: “O comportamento dele é de quem não acredita [em Deus]. Um homem que faz o filho disputar as eleições com a mãe e ele derrotou a mãe. Eu fico perguntando que homem é esse. Esse homem é responsável pela morte de quase 300 ou 400 mil pessoas na Covid pela irresponsabilidade”, afirmou o presidente.

Ao longo do discurso, o chefe do Executivo fez outros acenos aos religiosos. Ele elogiou a escolha da vice, a Pastora Déa Santos (PSB), e disse que “ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo”.

A cidade de Camaçari tem uma disputa acirrada no segundo turno das eleições municipais. A primeira rodada do pleito terminou com o petista à frente de Flávio Matos (União Brasil), por pouco mais de 500 votos.

Veja o vídeo: