Lula faz aniversário e completa 79 anos; veja homenagens ao presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 79 anos neste domingo (26/10) e pelas redes sociais amigos e correligionários homenagearam o presidente da República.

Ainda de madrugada, o Partido dos Trabalhadores (PT) comemorou o aniversário do fundador do PT e publicou um vídeo que conta a história de Lula, filho de Dona Lindu, que nasceu em Garanhuns (PE) e se mudou pra São Paulo aos 7 anos.

A trajetória política de Lula começa quando ele assume a presidência do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema.

Em 1980, ele funda o Partido dos Trabalhadores e em 2002 é eleito presidente da República pela primeira vez. Lula foi o primeiro operário e pessoa sem diploma de ensino superior a chegar ao mais alto cargo do Poder Executivo. Lula também foi o único presidente a vencer eleições democráticas no Brasil por três vezes.

A primeira-dama Janja também liderou uma homenagem de aniversário ao presidente Lula. Em um vídeo publicado nas redes sociais de Lula, Janja e os ministros do governo aparecem lendo um texto que enaltece a trajetória do fundador do PT.

“Hoje, o filho da Dona Lindu completa mais um ano de vida com muita saúde e dedicação ao país. Das lutas dos trabalhadores a voz de uma nação. O Brasil celebra com você, presidente. Feliz aniversário, Lula!”, diz a legenda da publicação.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann também prestou homenagem a Lula e celebrou os 79 anos do presidente da República.

“Companheiro e presidente Lula, feliz aniversário! Que alegria poder conviver e ter a sua companhia na trincheira da luta por um país mais justo. Muita força, saúde e energia para continuar levando a nação ao rumo certo, do desenvolvimento econômico e social. O maior líder do Brasil!”, escreveu Hoffmann.