Lula sofre acidente doméstico e cancela viagem para a Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico no sábado (19) no Palácio do Alvorada. O chefe do Executivo deu entrada no Hospital Sírio-Libanês após registrar ferimento na cabeça.

Por causa do acidente, o presidente não viajará mais para a Cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia.

Leia a íntegra do boletim médico do Hospital Sírio-Libanês:

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital.

Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”.