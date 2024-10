Lyon, de John Textor, faz proposta por Rayan, do Vasco

As conversas ainda estão acontecendo e ainda falta um bom caminho a ser percorrido para que as partes fechem o acordo. O ge ouviu que é uma negociação complexa, porque envolve termos que abrangem não só o Lyon, mas outros clubes do grupo de John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo. Uma ida de Rayan para o rival, por exemplo, poderia aumentar o valor do negócio.