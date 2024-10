‘Macetando’: como duplo sentido em hit de Ivete Sangalo virou questão do vestibular da Unicamp

Hit do carnaval deste ano, “Macetando” de Ivete Sangalo e Ludmilla foi assunto na 1ª fase da Vestibular 2025 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), neste domingo (20). A música apareceu no bloco de gramática com uma questão que abordou o significado ‘mascarado’ do verbo macetar.