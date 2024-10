Mãe alerta sobre como vape contribuiu para morte de filho aos 20 anos após infecção: ‘pulmão não reagiu’

“Ele foi ao hospital depois de muita briga. Meia hora depois ele estava intubado, com 46% de saturação, pulmão péssimo. Fizeram os exames e descobriram que era uma bactéria que entrou através de um furúnculo. Acreditamos que ele se contaminou no tatame e a bactéria ficou alojada no ombro. Ele entrou com quadro de choque séptico e foi para a UTI”, relata a mãe.