Mãe da filha de Neymar reage a supostas indiretas para Bruna Biancardi

Nesta terça-feira (15/10), Amanda Kimberlly, mãe da filha mais nova de Neymar, Helena, movimentou a web depois de abrir os comentários do Instagram. A modelo causou alvoroço ao curtir algumas reações dos seguidores que falavam sobre inveja e vingança, dando a entender que concordava com as opiniões.

“Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena”, escreveu uma pessoa, dando a entender que se tratava de uma indireta para Bruna Biancardi.

Kim, como é chamada, também deu um like em outra reação que, possivelmente, se referia à mãe de Mavie: “Só cego não vê o que a outra faz. O que Amanda está passando não é fácil. Mais um dia a roda gira e tudo muda”.

“Toda vez que vejo a Kim, vejo pessoas com inveja dela, pessoas querendo vingança”, “Se benze que a inveja é grande” e “Ela é um ser de luz, e isso dá raiva em quem não tem personalidade” foram algumas das diversas mensagens escritas.

Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi não se seguem na web. Os fãs das duas beldades levantaram a hipótese de haver uma rixa entre elas, já que Kim teria engravidado de Neymar durante a relação com Bruna.

A mãe da caçula do craque, no entanto, já desmentiu e afirmou que os dois se envolveram durante uma das idas e vindas do casal. Eita!