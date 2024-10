Mãe de bebê mordida por auxiliar de berçário mostra como ficou braço de criança: ‘Me destruiu’

A família da criança mordida por uma auxiliar de berçário, de 18 anos, na escola ‘Tutti Bambini’, em Uberlândia, mostrou através de uma foto como ficou o braço da bebê após a agressão. A agressão ocorreu na segunda-feira (7) e foi registrada por uma câmera de monitoramento.

A mãe, que preferiu não se identificar, afirmou que nunca imaginou que viveria algo parecido. Segundo ela, a filha e a família não foram acolhidas em nenhum momento.

“Todos ficaram ali, olhando pra ela e ela chorando minutos. Ficaram puxando o braço dela pra ver se tinha ficado a marca, passando um creme com toda a força. Isso me destruiu. Foi algo, assim, que eu nunca pensei. Para mim é difícil ver tudo isso. A minha filha tem um ano e não tem como se defender”, disse ela.

A agressão foi descoberta pelos pais da bebê quando a buscaram e viram a marca. Ao questionarem a auxiliar, ela afirmou que a própria criança se mordeu. No entanto, as imagens da câmera de monitoramento mostram que funcionária agrediu a criança.

“A gente teve a ciência desses fatos, porque teve um hematoma, mas quem me garante que minha filha não foi agredida outras vezes? Ou outras crianças?, disse o pai da bebê, que também não quis se identificar.

Relembre

A auxiliar de berçário, de 18 anos, que mordeu uma bebê de apenas um ano em um berçário de Uberlândia, disse para os pais da criança que ela mesmo se mordeu e, por isso, estava ferida. A TV Integração teve acesso às imagens acima com exclusividade.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na última segunda-feira (7). Ao chegarem para buscar a filha no berçário, os pais notaram a marca de mordida.

No entanto, o casal desconfiou da situação e pediu para que as câmeras de monitoramento fossem verificadas. As imagens, então, comprovaram que a mordida, na verdade, foi dada pela jovem.

Em nota, o berçário ‘Tutti Bambini’ informou que as duas mulheres que aparecem nas imagens foram demitidas por justa causa. Leia a nota completa abaixo.

A TV Integração entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que acompanha o caso. A produção também entrou em contato com a auxiliar do berçário e aguarda retorno.

Ponto a ponto do vídeo

– Nas imagens a menina apareceu brincando com outra criança;

– Elas pareciam brigar por um brinquedo, quando uma das mulheres deu um tapa na bebê;

– Em seguida, outra auxiliar chegou na sala;

– Ela foi até a bebê, que estava deitada no chão após apanhar, a pegou pelo braço, a colocou sentada em um banco e em seguida mordeu o braço;

– Nas imagens ainda foi possível ver que a criança chorou após ser mordida;

– A outra mulher, que presenciou a mordida, permaneceu sentada;

– A criança continuou chorando até que a auxiliar a pegou novamente pelo braço para ver a marca da mordida;

– Um tempo depois, a jovem pegou algo e passou no braço da criança.

O que diz o berçário

“Prezada comunidade escolar.

Gostaríamos de esclarecer sobre o incidente ocorrido essa semana em nossa escola. É fundamental para nós que vocês estejam cientes dos fatos e das medidas que estamos tomando. No dia 07 de outubro, segunda-feira, uma aluna foi mordida pela professora. Infelizmente, no primeiro momento a profissional negou o ocorrido. Mais tarde por meio de mensagem enviada para nós, ela assumiu o fato. Como já tínhamos verificado as câmeras de segurança da sala. imediatamente fomos até um posto policial para fazer um boletim de ocorrência contra a mesma

No dia seguinte a professora foi demitida por justa causa, assim como a outra professora da turma que presenciou o ocorrido A segurança e o bem-estar de todos os nossos alunos é o nosso bem maior e, por isso, toda investigação interna foi realizada, assim como prestamos todo apoio à aluna e seus familiares

Nossa escola conta com câmeras de monitoramento que foram revisadas para entendermos melhor as circunstâncias do incidente Além disso, temos uma equipe de supervisão que garante que o ambiente escolar seja seguro e acolhedor.

Queremos ressaltar que, ao longo de mais de 10 anos de história, nossa escola sempre pautou por um alto padrão de cuidado e atenção. Sob nossa direção, há quase 5 anos, temos priorizado a criação de um ambiente familiar e de apoio, como já é percebido por todos os pais que estão conosco durante todo esse tempo.

No entanto reconhecemos que não temos controle sobre as reações e comportamentos individuais, e situações inesperadas podem ocorrer.

Estamos à disposição para responder a qualquer dúvida e manteremos todos informados sobre os desdobramentos do ocorrido.

Agradecemos pela compreensão, pelo apoio de cada um de vocês neste momento delicado e, principalmente, à confiança em nosso trabalho.”