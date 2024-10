O ex-pugilista Maguila, que faleceu nesta quinta-feira (24/10), em Itu, interior de São Paulo, deixou um legado importante para o boxe brasileiro. Ele, que lutava na categoria peso-pesado, era famoso pela potência na mão direita e esteve em atividade no esporte entre os anos de 1983 e 2000, acumulando 85 aparições nos ringues.

Ao todo, Maguila conquistou seis títulos na carreira: Brasileiro, Sul-Americano, Latino-americano, pentacampeão continental, campeão das Américas e Mundial pela Federação Mundial de Boxe.

Relembre as lutas memoráveis de Maguila na carreira

Maguila x James “Quebra-Ossos” Smith

Em 1987, Maguila estava em um dos seus melhores momentos na carreira no boxe. No ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o americano James Smith, mais conhecido como “Quebra-Ossos” sentiu a força do brasileiro.

A estratégia para vencer “Quebra Ossos” era fazer o americano cansar, até chegar no quarto round para, aí sim, começar a luta. No confronto, Maguila venceu por pontos, alcançando assim as primeiras posições do ranking mundial de boxe.

Maguila x Evander Holyfield

Nem todas as grandes histórias são feitas apenas de vitórias. Em 1989, Maguila entrou no ringue para uma luta histórica contra Evander Holyfield.

O brasileiro vinha de uma sequência de 18 vitórias na categoria peso-pesado, e teve que encarar o americano, que era pentacampeão. A série invicta de Maguila acabou ali, com uma derrota por nocaute no segundo round.

Maguila x George Foreman

Em 1990, Maguila e George Foreman se enfrentaram. O brasileiro demonstrou determinação no ringue para encarar uma das lendas do boxe mundial. Mesmo derrotado no segundo round por nocaute, seu desempenho foi motivo de orgulho.

Maguila x Johnny du Plooy

Aos 37 anos, Maguila conquistou seu título mundial dos pesos-pesados em 1995. Pela Federação Mundial de Boxe, o brasileiro encarou o inglês Johny du Plooy, na cidade de Osasco. Mais de 20 mil pessoas estiveram presentes para ver a luta, que acabou com vitória por pontos para Maguila.