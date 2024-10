Mailza Assis é homenageada com Medalha de Mérito Amigos dos Bombeiros

Nesta quarta-feira (17), a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, foi agraciada com a Medalha de Mérito Amigos dos Bombeiros, durante o III Encontro Estadual de Bombeiras Militares, realizado em Rio Branco. A homenagem é um reconhecimento pelo apoio e contribuição que Mailza tem prestado ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) em suas ações em prol da segurança e do protagonismo feminino nas corporações.

Em sua fala, Mailza expressou sua gratidão pela honraria e ressaltou a importância da parceria entre o governo do Estado e as forças de segurança. “Sinto-me profundamente honrada por receber essa medalha, que reforça os laços de cooperação entre o governo do Acre e o Corpo de Bombeiros. Já tive o privilégio de ser condecorada com a Medalha de Mérito Bombeiro Militar e, este ano, fui agraciada com a Medalha de Mérito Mulher Acreana, em reconhecimento ao trabalho em prol das mulheres do nosso estado. Hoje, mais uma vez, recebo com gratidão essa distinção. O trabalho que realizamos, lado a lado, é essencial para garantir a segurança e o protagonismo feminino, que tanto defendemos.”

A governadora em exercício ainda agradeceu ao Comandante-Geral do CBMAC, Coronel Charles da Silva, e ao governador Gladson Cameli, destacando o apoio contínuo ao fortalecimento das políticas de igualdade de gênero. “Essa medalha representa mais do que uma homenagem pessoal; ela simboliza o reconhecimento de todo um trabalho conjunto. Agradeço ao Coronel Charles e sua equipe pelo empenho e, claro, ao nosso governador Gladson Cameli, que é um entusiasta dessa causa de valorização das mulheres.”

Mailza aproveitou a oportunidade para felicitar todas as demais homenageadas no evento, destacando a Coronel BM Daniela Lopes, Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que abrilhantou o encontro. “Parabenizo todas as mulheres que foram reconhecidas aqui hoje, em especial a Coronel Daniela Lopes, que trouxe ainda mais brilho ao nosso evento com sua presença e liderança inspiradora. Parabéns pelo excelente trabalho!”

A Medalha de Mérito Amigos dos Bombeiros é concedida a personalidades que, de alguma forma, contribuem significativamente para o fortalecimento e desenvolvimento do Corpo de Bombeiros, seja através de ações diretas ou de apoio à corporação.

VEJA FOTOS: