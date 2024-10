Mailza sobre quem tenta invalidar seu protagonismo na política: “Lugar de mulher é onde ela quiser”

Em um discurso enfático, no encontro das mulheres em Xapuri, nesta quarta-feira (2), a vice-governadora Mailza Assis destacou o papel fundamental das mulheres nos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – reforçando a importância de se ampliar e respeitar seu espaço.

“Lugar de mulher é onde ela quiser”, afirmou Mailza, ao lembrar que, desde 1996, tem trabalhado não por si, mas por todas as mulheres, enfrentando desafios e preconceitos. “Muitos ainda tentam e insistem em invalidar o protagonismo da mulher na política. A minha trajetória, minha luta. Ao longo dessa caminhada, já enfrentei diversas tentativas de desmerecer o meu trabalho simplesmente por ser mulher. Desde 1996, faço política não por mim, mas por todas nós. Desde 96 que eu sou militante, defendo meu candidato, pinto bandeira, peço voto na rua,, coordeno campanhas, participo ativamente do pleito”.

Além disso, ela exaltou exemplos como Maria Auxiliadora, vice-prefeita de Xapuri, que transcende o papel decorativo da função e se envolve diretamente nas áreas de saúde e assistência social, aproximando a gestão municipal da população. Sob a gestão de Mailza e do governador Gladson, muitas mulheres têm assumido posições de liderança, provando que sua participação é essencial para uma política mais justa e inclusiva. “Sou grata ao governador por reconhecer e enaltecer o trabalho da mulher, abrindo espaço para que possamos exercer nosso protagonismo,” afirmou.

A vice-governadora também reconheceu o grande apoio do candidato Maxsuel 11 e seu vice, Vânio, por valorizarem o papel da mulher na política, destacando seu compromisso com o fortalecimento desse protagonismo.

