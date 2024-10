A Infinity, uma das casas noturnas mais conhecidas do Acre, fechou as portas recentemente e, com isso, alguns objetos foram colocados à venda na plataforma Marketplace do Facebook.

O espaço fica localizado na Estrada Dias Martins.

Segundo o anúncio, estão sendo vendidos vidros, espelhos, basculante e porta de vidro “bem abaixo do preço”.