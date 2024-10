Mais de 200 servidores da Educação podem ter salário bloqueado; entenda e veja lista

O Governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (11), a lista com mais de 200 servidores da Secretaria de Educação que podem ficar sem receber o salário de outubro por conta de falta de atualização cadastral.

Os servidores precisam comparecer no prazo de 10 dias Divisão de Atendimento/SEE, OCA, representação da SEE/NÚCLEOS de seu respectivo município. Os servidores também podem entrar em contato pelo telefone: (68) 3213-2316/3213-2313 e e-mail: [email protected], sob pena de bloqueio dos vencimentos.

Além disso, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos no mês de setembro foi de 1 a 30 de setembro de 2024.

“Em caso de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no art. 9º do referido Decreto, estes serão referentes ao mês de NOVEMBRO/2024, e após o cumprimento da obrigação, a restituição de pagamento será feita obedecendo ao Calendário de

Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre”, lembrou o decreto.

Veja lista: