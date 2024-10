Mais uma vez, Rio Branco tem o maior índice de poluição do Brasil, diz plataforma

A qualidade do ar em Rio Branco continua considerada “insalubre”. Nesta quarta-feira (9), a plataforma IQAir, da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace, registrou que a capital acreana é a cidade com maior índice de poluição.

O índice da qualidade do ar em Rio Branco é de 152 IQA e a concentração de poluentes é de 57,2 µg/m³, 11,4 vezes o valor anual de referência de qualidade do ar da OMS.

Atrás de Rio Branco estão as cidades Campinas e São Paulo, de SP, Porto Velho (RO), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Recife (PE).