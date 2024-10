Manchester City lista possíveis substitutos de Guardiola

Trabalhando numa possível saída de Pep Guardiola, que vive momento de indefinição, o Manchester City começa a listar possíveis nomes para substituir o comandante espanhol. De acordo o jornal inglês The Athletic, Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, e Ruben Amorim, do Sporting, são os candidatos no topo da lista.

Apesar do City já ter nomes no radar, a direção da equipe ainda vê uma renovação com Guardiola como uma possibilidade, apesar do espanhol não ter definido.

Favorito da direção

Ruben Amorim é o grande favorito do português Hugo Viana, o novo diretor de futebol do Manchester City. Eles trabalharam juntos no Sporting entre 2020 a 2024.

Já Xabi Alonso aparece na lista após uma temporada de destaque no Bayer Leverkusen. Na temporada 2023/24, ele conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, ambos de maneira invicta.